Reggio, Osteria Marinara presenta l’Apericena di pesce con musica dal vivo

Calice di vino, diverse portate di pesce e performance musicale dal vivo. Ecco il nuovo format del ristorante del centro città

Dopo l’inaugurazione e il restyling che hanno trasformato Da Giovanni in Osteria Marinara, il ristorante del centro città si prepara a lanciare un nuovo, esclusivo format di apericena che unisce la qualità della cucina reggina alla passione per la musica dal vivo.

A partire da venerdì 5 dicembre, ogni settimana gli ospiti potranno vivere un’esperienza unica, grazie a un’apericena a base di pesce accompagnata da un calice di vino, il tutto a soli €22.

Il debutto di questo nuovo format è affidato alla performance musicale del duo PiccAcustic, composto da Stefania Marino e Pasquale Mandalari. L’evento, che prenderà il via alle ore 19:00, segna l’inizio di un appuntamento settimanale che promette di essere un mix perfetto di buona cucina, intrattenimento e convivialità.

L’apericena includerà una varietà di portate di pesce, pensate per soddisfare anche i palati più raffinati, mentre il calice di vino renderà l’esperienza ancora più completa.

L’ingresso è su prenotazione (3756536373).

Un’occasione speciale per scoprire il nuovo Osteria Marinara, gustare un apericena gourmet e vivere un’esperienza gastronomica e musicale alternativa.