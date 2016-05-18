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Solo 6 posti ancora per il corso ‘Crea la tua carta’

Workshop per creare fogli di carta a mano con telai in legno e materiali naturali: solo sei posti disponibili

18 Maggio 2016 - 20:05 | di Vincenzo Comi

Carta fatta a mano nel laboratorio Crea la tua carta di Littera Antiqua

Sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo corso manuale organizzato da “Laboratori Raminghi” in collaborazione con Littera Antiqua di Torino.

Sabato 18 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso il Parco Ecolandia, avrà luogo il laboratorio “Crea la tua carta”, un workshop base per imparare ad “impastare” polpa di cellulosa e creare, con telai di legno, fogli di carta originali da personalizzare e profumare con spezie e polvere di caffè, decorare con foglie e fiori, e colorare con elementi naturali.

Solo 6 posti disponibili per vivere un momento di pura manualità e creatività insieme alla docente e restauratrice Giovanna Marchetti San Martino che, con la collega Bianca Maria Bordone, porta avanti a Torino tutta la bellezza del lavoro artigianale nel suo piccolo laboratorio Littera Antiqua, un “mondo fatto di carta dove alla legatoria moderna si affianca il restauro di libri antichi”.

Per i partecipanti al corso sarà possibile visitare Ecolandia, il Parco Ludico Tecnologico Ambientale della periferia nord della città, con le sue attrazioni, trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta.

Per informazioni e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864.

Laboratorio Crea la tua carta al Parco Ecolandia con Laboratori Raminghi

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