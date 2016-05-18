Solo 6 posti ancora per il corso ‘Crea la tua carta’

Workshop per creare fogli di carta a mano con telai in legno e materiali naturali: solo sei posti disponibili

Sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo corso manuale organizzato da “Laboratori Raminghi” in collaborazione con Littera Antiqua di Torino.

Sabato 18 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso il Parco Ecolandia, avrà luogo il laboratorio “Crea la tua carta”, un workshop base per imparare ad “impastare” polpa di cellulosa e creare, con telai di legno, fogli di carta originali da personalizzare e profumare con spezie e polvere di caffè, decorare con foglie e fiori, e colorare con elementi naturali.

Solo 6 posti disponibili per vivere un momento di pura manualità e creatività insieme alla docente e restauratrice Giovanna Marchetti San Martino che, con la collega Bianca Maria Bordone, porta avanti a Torino tutta la bellezza del lavoro artigianale nel suo piccolo laboratorio Littera Antiqua, un “mondo fatto di carta dove alla legatoria moderna si affianca il restauro di libri antichi”.

Per i partecipanti al corso sarà possibile visitare Ecolandia, il Parco Ludico Tecnologico Ambientale della periferia nord della città, con le sue attrazioni, trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta.

Per informazioni e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864.