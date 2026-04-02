Comunali, l’appello di Battaglia e Panetta alla Nucera: ‘Confluisca nel csx’

Il Partito Democratico e il candidato alla carica di Sindaco della città di Reggio Calabria rivolgono un appello all’unità di tutte le forze di sinistra e di centrosinistra nella prossima competizione elettorale amministrativa che si svolge in un clima del tutto particolare per i crescenti pericoli di estensione della guerra di aggressione in Medio Oriente e per la moltiplicazione delle difficoltà economiche che si prospettano per il nostro Paese anche per quella guerra e che vanno a sommarsi a una crescita che ci colloca in fondo alla classifica europea per PIL.

Queste difficoltà palesi non dovrebbero consentire sprechi inutili quali quelli delle retribuzioni della Società per il ponte sullo stretto, spese che ammontano, per il 2025, a circa 12 milioni di euro, esattamente il doppio del costo che avrebbe avuto la prevenzione per il cancro al seno che il Governo ha cancellato.

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In questo quadro è evidente che il massimo di unità delle forze affini possa generare un risultato positivo per assicurare alla città un governo che sappia coniugare discontinuità e capacità riformista di gestione della cosa pubblica.

L’appello alle forze di sinistra e di centrosinistra

Perciò rivolgiamo un appello a tutte le forze della sinistra, anche e forse soprattutto, a quelle che hanno esercitato il giusto diritto di un giudizio critico sul passato e che non siano aliene a riconoscere i fatti positivi che sono stati raggiunti.

A Progetto Reggio chiediamo di riflettere sulla decisione di presentare autonomamente la candidatura a Sindaca della Prof. Anna Nucera e proponiamo di confluire nella coalizione di centrosinistra con Mimmo Battaglia sindaco.

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Il riconoscimento ad Anna Nucera e a Progetto Reggio

Anna Nucera è la prima donna a candidarsi alla carica di sindaca con buon diritto che le deriva dalle battaglie a favore delle donne che ha saputo svolgere in ogni ambito politico e lavorativo.

Con questo atto riconosciamo il peso e il valore del lavoro svolto da Progetto Reggio e la statura politica e civile della candidata Anna Nucera, già consigliera comunale, assessore tecnico all’Istruzione e docente e dirigente scolastica di grande capacità e efficacia che ha saputo portare l’Istituto Panella-Vallauri da 400 iscrizioni a 1.500, inserendo settori di comprovata innovazione e prospettiva, con un occhio attento al futuro. Esattamente quello che necessita a Reggio, ossia un connubio giovani-futuro perché si possano utilizzare qui le migliori risorse giovanili.

Quelle stesse risorse che hanno deciso di essere protagoniste nella battaglia per salvaguardare la Costituzione andando a votare numerosissimi nonostante il boicottaggio governativo agli elettori fuori sede.

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È chiaro che sarà conseguente chiedere di utilizzare le alte e riconosciute competenze che ci sono in Progetto Reggio nel caso il popolo reggino dovesse decidere di assegnarci la responsabilità e l’onore di governare questa città.