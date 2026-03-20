Circoscrizioni a Reggio, Barreca: ‘Approvato in Consiglio il regolamento elettorale’

"Un passaggio fondamentale che arriva al termine di un lavoro lungo, faticoso e complesso. Consentiranno di avere più occhi e più voci sul territorio" così il consigliere

“Con il voto in Consiglio comunale compiamo un ulteriore passo decisivo verso la piena attuazione delle Circoscrizioni, approvando il regolamento che disciplina l’elezione dei consigli circoscrizionali”.

È quanto dichiara il consigliere comunale delegato alla manutenzione, Franco Barreca, commentando l’approvazione del provvedimento.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – prosegue Barreca – che arriva al termine di un lavoro lungo, faticoso e complesso, portato avanti con grande attenzione per garantire un equilibrio reale nella definizione dei territori. Le cinque Circoscrizioni previste, come stabilito dalla normativa che impone una soglia minima di popolazione di 30 mila abitanti, sono state costruite tenendo conto delle peculiarità dei quartieri, delle periferie, dei rioni e delle contrade, nel rispetto delle identità locali e delle esigenze delle comunità”.

“Rigore amministrativo e visione politica“

Un percorso che, sottolinea il consigliere, ha richiesto rigore amministrativo e visione politica:

“Abbiamo lavorato in maniera certosina per arrivare a un assetto che fosse equo e funzionale, capace di tenere insieme rappresentanza e operatività. Una scelta strategica per il futuro della città”.

Barreca risponde anche alle polemiche sollevate dal centrodestra:

“Per lungo tempo abbiamo assistito a critiche strumentali e insinuazioni secondo cui questa riforma non sarebbe mai stata realizzata, quasi fosse solo una bandiera politica. I fatti dimostrano esattamente il contrario. Le Circoscrizioni erano un punto qualificante del programma del sindaco Giuseppe Falcomatà e oggi, con l’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Battaglia, quell’impegno viene concretamente mantenuto, grazie anche al lavoro del presidente della Commissione Giuseppe Marino e del relatore Giuseppe Giordano. Con questo provvedimento – aggiunge – dotiamo Reggio Calabria di uno strumento istituzionale moderno, capace di rappresentare in modo diretto e capillare i territori. In una città che, per estensione, è tra le più grandi d’Italia, avere presidi decentrati di rappresentanza significa rafforzare la capacità di ascolto e di intervento dell’amministrazione”.

Infine, il consigliere delegato evidenzia il valore operativo della riforma:

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