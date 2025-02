Torna l’appuntamento con il ‘Calcio è Arte’. Altri due grandi ospiti

Due nuovi appuntamenti per le conferenze organizzate dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la World Football Collection, legate alla mostra sui cimeli storici del mondo del Calcio esposta alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

Prosegue con grande successo il ciclo “Il Calcio è Arte“. Nell’ambito dell’iniziativa, il 3 marzo presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e il 6 marzo 2025, presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria, si terranno due conferenze di assoluto rilievo con protagonisti d’eccezione del mondo del calcio.

Si comincia lunedì 3 marzo con “Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita“. Alle ore 11:30, avrà luogo la conferenza “Il Ruolo della Cultura Sportiva nella Vita“. Andrea Barzagli, ex difensore di fama internazionale noto per il suo contributo fondamentale al successo della Juventus e della Nazionale Italiana, parteciperà come relatore principale. Conosciuto per la sua eccezionale carriera e le sue abilità difensive, Barzagli esplorerà l’importanza dello sport nella cultura e nella società. La conferenza sarà moderata da Alessandro Alciato, un affermato giornalista sportivo e autore di diversi libri sul calcio. Alciato è rinomato per le sue interviste esclusive con figure chiave del calcio e ha collaborato con prestigiosi media come Sky e DAZN, oltre a progetti con FIFA e Amazon Prime.

Edizione speciale giovedi 6 Marzo 2025. “Il Calcio è Arte” renderà omaggio alla Reggina, con una conferenza dal titolo “Reggina dal 1914 ad oggi, oltre un secolo“. A partire dalle ore 9:45, il focus proposto in collaborazione con si concentrerà sul centenario del club, coinvolgendo figure storiche quali Presidenti, Allenatori, Dirigenti, Giocatori e Staff della Reggina. La moderazione sarà gestita da Paolo Amadeo, un giornalista di riferimento per il calcio nazionale.

Entrambi gli appuntamenti offrono un’opportunità unica per studenti, appassionati e professionisti del settore di approfondire il significato e l’impatto culturale e sociale del calcio, attraverso i racconti di protagonisti che hanno inciso nella storia di questo sport.