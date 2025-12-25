Reggio, trentacinquenne ubriaca perde il controllo dell’auto e si ribalta

Tasso alcolemico quasi tre volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. È quindi scattato il ritiro della patente e il fermo del veicolo

Incidente stradale a Reggio Calabria, ieri intorno alle 20.30 ad Arangea. Una donna di 35 anni ha perso il controllo del proprio autoveicolo. L’auto si è ribaltata e ha poi urtato una vettura in sosta.

L’intervento della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Reggio Calabria per i rilievi di rito. Gli agenti hanno notato fin da subito alcuni sintomi riconducibili a uno stato di intossicazione etilica della conducente.

Tasso alcolemico oltre i limiti di legge

La donna è stata sottoposta agli accertamenti strumentali ed è risultata con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. È quindi scattato il ritiro della patente e il fermo del veicolo.

Denuncia e indagini in corso

La trentacinquenne, che non ha riportato gravi ferite, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per aver causato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La persona indagata deve considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.