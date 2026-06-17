Reggina: il post di ringraziamento del Club Manager Antonio Cormaci

Il Club Manager della Reggina Antonio Cormaci, nella foto insieme ad un gruppo di calciatori amaranto, pubblica un lungo post per esprimere i propri sentimenti e il proprio ringraziamento verso la società con la quale ha lavorato in questa stagione e la squadra per la quale ha sempre tifato.

“Ehi Anto… ma perché ami il calcio? Perché perdi così tanto tempo? Perché ti distrai dal tuo lavoro? Perché sacrifichi i tuoi affetti? Perché la domenica quando ti puoi riposare magari nemmeno dormi per seguire la squadra? Perché fai sì che questo sport cambi il tuo umore giornaliero? Perché fai sì che i risultati della squadra condizionano la tua vita?

Cioè ma la Reggina è davvero così importante?

Ehi Mamma… si purtroppo tutto quello che dici è vero ! Ma come sarebbe vivere senza tutto questo.. senza stare vicino a questa squadra a questi ragazzi, a consigliarli a viverli ogni giorno a confrontarsi con loro per migliorare, il calcio è lo sport più bello del mondo perché crea legami indissolubili crea affetti ti fa condividere gioie e dolori, felicità e tristezza tutti uniti.

Quest’anno per me è stato tanto doloroso non essere arrivati all’obbiettivo della promozione quanto meraviglioso perché con questi ragazzi ho condiviso qualcosa di più di una semplice stagione sportiva, con loro ho condiviso momenti di tristezza infinita, paure sofferenze, situazioni delicate che mi hanno fatto crescere tanto, e li devo ringraziare perché anche io come uomo sono cresciuto tanto grazie a questa magnifica esperienza di vita.

La Reggina calcio non è una semplice squadra di calcio: è passione, simbolo di riscatto, orgoglio calabrese, è un collante sociale, è appartenenza, resilienza.

E io sono onorato di averne fatto parte con questi ragazzi.

Grazie per tutto quello che abbiamo condiviso”.

Il Vostro Club Manager – Reggina 1914