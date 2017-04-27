Arbitri ‘On the road’, ecco i fischietti di Calabria impegnati con ‘Adriatica Cup’

Dal 29 aprile all’1 maggio a Pesaro si terrà la 16° edizione dell’Adriatica Cup, torneo giovanile che abbraccia tutte le categorie e che riceve consensi e seguito da parte di tutti gli addetti ai lavori del mondo della palla a spicchi.

Il Cia di Calabria, settore arbitrale della nostra regione è attivissimo sotto la guida del Presidente Giovanni Santucci.

In occasione della kèrmesse marchigiana,dalla Calabria partiranno 8 arbitri: Gianluigi Bottino da Cosenza, Serafino De Roberto da Crotone, Lorenzo Baron,Davide Laurenda, Daniele Benedetto, Emilio Gerardis e Paolo Trichilo di Reggio Calabria.

I giovani arbitri della Calabria saranno accompagnati da tre istruttori: Roberto Viglianisi e Giorgio Lo Giudice da Villa San Giovanni ed Ivan Placanica da Roccella Ionica.

Spazio per tre aspiranti istruttori arbitrali: Francesco Micino da Cosenza, Giorgio Loccisano da Locri e Gianmaria Celia di Catanzaro.

Il trio di aspiranti istruttori ha seguito il corso di formazione presso la sede del Comitato Regionale della Fip tenuto dall’Istruttore regionale Roberto Viglianisi.

L’Adriatica Cup sarà un bel test per tutti i fischietti impegnati tra basket, esami per gli aspiranti istruttori e pratica sul campo per i giovani mini-arbitri.