Ardore “Comune Rifiuti Free”: un orgoglio per tutta la comunità

Il Comune di Ardore si conferma tra i territori più virtuosi della Calabria nella gestione dei rifiuti, ottenendo anche per il 2024 il prestigioso riconoscimento di “Comune Rifiuti Free” nell’ambito dell’8ª edizione di EcoForum Calabria – Comuni Ricicloni, promosso da Legambiente Calabria.

Secondo il dossier “Comuni Ricicloni 2025” relativo ai dati 2024, Ardore ha raggiunto il 73,5% di raccolta differenziata, mantenendosi stabilmente sopra la soglia del 65% e rispettando pienamente il parametro fondamentale per l’assegnazione del titolo di Comune Rifiuti Free: meno di 75 kg di rifiuto secco residuo per abitante all’anno. Ardore si attesta infatti a 74,1 kg pro capite, migliorando ulteriormente rispetto all’anno precedente.

Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera il contesto provinciale: la provincia di Reggio Calabria si colloca complessivamente al 44% di raccolta differenziata, rendendo ancora più evidente l’impegno e la capacità organizzativa dimostrata dal nostro Comune.

Nella Locride, solo Ardore e Bivongi rientrano tra i Comuni “Rifiuti Free”, confermando Ardore come modello di buone pratiche ambientali e gestione sostenibile dei servizi.

La cerimonia di presentazione del dossier e la premiazione dei Comuni virtuosi si è svolta il 26 febbraio 2026 a Cosenza, alla presenza dei vertici regionali e degli amministratori locali, nell’ambito dell’EcoForum Calabria dedicato al tema: “Rifiuti in circolo: soluzioni per un territorio sostenibile”.

Il Sindaco Giuseppe Campisi:

“Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Ardore dimostra che anche un piccolo Comune può raggiungere standard elevati quando istituzioni e cittadini lavorano insieme. Essere tra i pochissimi Comuni ‘Rifiuti Free’ della Locride è il segno concreto di una visione amministrativa chiara e di un impegno quotidiano che continueremo a portare avanti con determinazione.”

L’Assessore all’Ambiente Marco Pulitanó:

“Il superamento del 73% di raccolta differenziata e il dato sotto i 75 kg di secco residuo pro capite rappresentano un risultato tecnico e culturale. Non è solo un numero: è il frutto della responsabilità dei cittadini, del lavoro degli uffici e degli operatori del servizio. Continueremo a investire in sensibilizzazione, controlli e miglioramento del servizio per rendere Ardore sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini, le attività commerciali, le scuole e gli operatori del settore per il contributo determinante al raggiungimento di questo importante traguardo.

Ardore continua a scegliere la strada della sostenibilità, della responsabilità e dell’orgoglio territoriale.

Il Sindaco Giuseppe Campisi

L’Assessore all’Ambiente Marco Pulitanó