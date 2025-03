Reggio, Postorino (FI): ‘Arghillà, la sfida nella strategia di riassetto urbano’

Vincere il degrado urbano e la marginalità dei territori, rientra nei programmi politici di Forza Italia e si concretizza per Reggio Calabria, con l’inserimento del quartiere periferico di Arghillà nell’agenda di Governo e del Parlamento.

L’obiettivo centrato dal Deputato Francesco Cannizzaro, dopo le interlocuzioni con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è quello di restituire dignità a una realtà territoriale difficile, abbandonata a se stessa e sulla quale nessuno scommette più da troppo tempo.

Lo stanziamento complessivo previsto ammonta a 5 milioni di euro, e sarà destinato all’avvio di un programma di rigenerazione del quartiere al fine di rimuovere le condizioni di disagio sociale e ambientale e i fenomeni di criminalità diffusa, rinnovando l’attenzione sulle condizioni di inclusività,, sostenibilità e sicurezza.

Questo ennesimo risultato portato a casa dal deputato reggino si aggiunge alle azioni già avviate per la definizione di una strategia urbana di città polifunzionale e policentrica, nella quale i bisogni del cittadino vengono messi al primo posto.

Il quartiere di Arghillà fa parte di un programma più esteso che pian piano prende forma mettendo a fuoco tutte le criticità urbane e infrastrutturali con l’intento di trasformarle in forti attrattori. Basti pensare ai risultati raggiunti con la riqualificazione dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, destinato alla chiusura definitiva e rimesso in lizza con l’erogazione di 25 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, all’impegno di 3 milioni di euro garantiti dall’emendamento Cannizzaro, per la riqualificazione del Lido Comunale “Zerbi”, allo stanziamento di 4 milioni di euro, approvato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, da destinare alla realizzazione del “Campus Universitario del Mediterraneo” e al un nuovo emendamento Cannizzaro per il Porto di Reggio Calabria, approvato con la Legge 178/2020, dove è previsto un contributo di 15 milioni di euro a favore dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per interventi strutturali e di sviluppo.

In questa nuova visione di città che guarda al futuro, non potevano mancare le aree a rischio delle quali Arghillà rappresenta la sfida più difficile ma anche quella che può dare risultati replicabili in contesti simili.

Il programma di rigenerazione di Arghillà partirà dal rinnovato rapporto tra urbs e civitas per condurre alla restituzione di un’identità territoriale, attuabile attraverso l’inclusione sociale, il risanamento e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e degli spazi collettivi, il cui valore aggiunto è dato da un approccio integrato e innovativo.

L’impegno e i risultati raggiunti da Francesco Cannizzaro sono conferma di un riconoscimento che va ben oltre la conquista di aiuti finanziari, ponendo la nostra Città all’attenzione della Politica di Governo Nazionale in una visione di valorizzazione delle sue peculiari risorse.