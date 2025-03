5 mln per Arghillà, Minasi: ‘Riconfermata l’attenzione di questo Governo per la Calabria’

"Da sempre una prorità per me - ha detto la senatrice. Non mi sono mai arresa a decenni di immobilismo, è finalmente arrivata una risposta seria e concreta"

«La destinazione di importanti risorse per la riqualificazione del quartiere Arghillà di Reggio Calabria è, per me, una bellissima gratificazione ed è anche un’ulteriore dimostrazione concreta dell’attenzione del Governo verso la nostra terra e la nostra città, in questo caso verso un’area che da troppo tempo attende interventi risolutivi».

Così la Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta il provvedimento, reso noto durante il Question Time dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento. Minasi ha inoltre rivendicato con orgoglio il lavoro portato avanti sin dall’inizio del suo percorso istituzionale.

Minasi: “Arghillà è sempre stata una priorità per me”

La senatrice Minasi ha ricordato il suo costante impegno per Arghillà, sottolineando come già in passato, nel ruolo di Assessore comunale alle Politiche sociali, avesse posto la questione al centro della sua agenda politica:

«Arghillà è sempre stata una priorità per me, fin da quando ricoprivo l’incarico di Assessore comunale alle Politiche sociali, e lo è ancora ora che sono Senatrice. Ho sollecitato in più occasioni un intervento strutturale, interloquendo costantemente con il Prefetto di Reggio Calabria, il Garante dei detenuti e i vertici delle Forze dell’Ordine. Da tempo chiedo soluzioni concrete per il quartiere, e non interventi estemporanei».

Arghillà: un quartiere tra emergenza abitativa e degrado urbano

Arghillà è un quartiere periferico di Reggio Calabria, nato tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 per rispondere all’emergenza abitativa della città. Tuttavia, nel tempo, è divenuto un’area segnata da gravi problematiche sociali, tra cui:

Occupazioni abusive

Criminalità diffusa

Degrado urbano

Disagio economico e mancanza di servizi essenziali

Una delle zone più critiche della città, dove l’integrazione sociale è difficile e le condizioni di vita risultano precarie.

Un intervento ispirato al modello Caivano

Minasi ha spiegato che l’intervento per Arghillà si ispira a un modello di azione incisiva, già sperimentato in altre realtà:

«Ho rappresentato la necessità di questo intervento anche al Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, promuovendo l’idea di un’azione incisiva ispirata al modello Caivano. Abbiamo chiesto un intervento mirato, strutturale, che non si limitasse a soluzioni temporanee ma che fosse un vero e proprio punto di svolta».

5 milioni di euro per Arghillà: “Risultato di una politica seria”

Secondo Minasi, il finanziamento di 5 milioni di euro rappresenta una risposta concreta ai problemi del quartiere:

«I 5 milioni di euro che il Governo ha ora destinato ad Arghillà confermano che la politica, se affrontata con serietà e perseveranza, produce risultati. Non mi sono mai arresa di fronte a decenni di immobilismo di chi finora si è alternato ai vertici del Paese, e finalmente è arrivata una risposta seria e concreta, da parte di una maggioranza di centrodestra che si dimostra ancora una volta attenta ai territori e alle situazioni più emarginate».

Minasi: “Monitorerò l’attuazione degli interventi”

La Senatrice ha ribadito che lo stanziamento rappresenta solo un primo passo, e che è fondamentale garantire un utilizzo efficace delle risorse:

«Il finanziamento stanziato è un primo passo importante, ma non basta. Bisogna assicurarsi che gli interventi vengano realizzati in maniera efficace e tempestiva, senza sprechi né ritardi. E vigilerò per questo».

“Lavorerò affinché Arghillà abbia il rispetto che merita”

Minasi ha concluso il suo intervento sottolineando il suo impegno costante affinché il quartiere possa finalmente vedere una svolta reale e duratura: