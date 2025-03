5 milioni per Arghillà, Forza Italia: ‘Grazie all’On. Cannizzaro per l’impegno’

“Grazie all’impegno instancabile e alla determinazione dell’ On. Francesco Cannizzaro nel portare avanti le istanze del territorio, Arghillà entra ufficialmente nell’agenda di governo, grazie ai 5 milioni di euro stanziati per la riqualificazione di una periferia per troppi anni abbandonata dall’Amministrazione”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, a seguito della risposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso del question time alla Camera, su domanda del deputato reggino, in cui il ministro ha annunciato la destinazione di 5 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 per l’avvio degli interventi di rigenerazione urbana di Arghillà, anche d’intesa con la Regione Calabria, allo scopo di rimuovere le condizioni di degrado del quartiere.

Leggi anche

“Questo intervento non riguarda solo la periferia di Arghillà, ma coinvolge tutti i reggini che da anni chiedono interventi risolutivi rispetto a tutte le periferie della città: l’intervento dello Stato si è reso qui indispensabile per consentire di ripristinare la legalità in un’area fortemente degradata che vive da anni una situazione di emergenza sociale ed abitativa” dichiarano i consiglieri.

“Non è da tutti avere la capacità di sensibilizzare le istituzioni nazionali su un tema così importante e complesso come quello del risanamento di un quartiere che ha vissuto troppi anni di degrado e disagio sociale – concludono i consiglieri – la rigenerazione urbana di Arghillà rappresenta un’opportunità concreta per restituire finalmente dignità ad un quartiere della nostra città”.