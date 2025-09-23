‘Ndrangheta a Reggio: arrestato il boss Pino Piromalli

Il boss detto "Facciazza" era tornato in libertà nel 2021, dopo aver scontato 22 anni di carcere al regime del 41 bis

Tra i 26 arrestati nell’operazione antimafia “Res Tauro”, condotta oggi dai Carabinieri del ROS e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, c’è anche il boss Pino Piromalli, detto Facciazza, 80 anni.

Considerato il capo cosca di Gioia Tauro, Piromalli era tornato in libertà nel 2021, dopo aver scontato 22 anni di carcere al regime del 41 bis. Conosciuto anche con il soprannome di “sfregiato”, era stato arrestato nel 1999 al termine di sei anni di latitanza.

Nell’inchiesta che ha portato al blitz odierno, Piromalli è indicato come principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore della cosca.

L’operazione, che ha interessato diverse località sul territorio nazionale, ha portato in carcere 26 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, reati in materia di armi e turbata libertà degli incanti, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Fonte: Ansa Calabria