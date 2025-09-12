Reggio, 41enne occupa un alloggio aterp e ruba luce e acqua: arrestata

Aveva manomesso il contatore, allacciandosi alla colonna portante Enel. I tecnici hanno stimato un consumo pari a circa 9.000 euro

A seguito di una mirata attività organizzata nell’ambito del programma nazionale e trans-nazionale Focus ‘Ndrangheta, la Polizia Locale ha svolto nei giorni scorsi un servizio straordinario di controllo sul Viale Europa, in un’area con numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il dispositivo di controllo, diretto dal Comandante, si è avvalso della collaborazione dei verificatori Enel e di personale Sorical, nonché del servizio veterinario dell’ASP.

Denunce e arresto per furti di acqua ed energia

Al termine delle attività, protrattesi per oltre 12 ore: 9 persone sono state denunciate per furto aggravato di acqua e occupazione abusiva; una cittadina extracomunitaria di 41 anni è stata arrestata per furto pluriaggravato di energia elettrica: occupava abusivamente un immobile Aterp dichiarato inagibile e usufruiva clandestinamente anche dell’acqua.

Sull’immobile è stata accertata una captazione furtiva di energia tramite manomissione del contatore e un allaccio fraudolento direttamente alla colonna portante Enel. I tecnici hanno stimato un consumo di oltre 17.000 Kw/h in un anno, pari a circa 9.000 euro di valore di mercato.

Sequestri e controlli aggiuntivi

Durante l’operazione:sono state sequestrate tre autovetture prive della prescritta copertura assicurativa;sono stati individuati 4 cani non microchippati, con conseguente sanzione al proprietario di oltre 400 euro.