Femminicio Sara Campanella a Messina, identificato e arrestatato il sospetto omicida

Omicidio a Messina: Stefano Argentino arrestato per l'uccisione di Sara Campanella, una tragedia legata a un amore non ricambiato

Ha un nome l’autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne sgozzata ieri in strada a Messina, a due passi dallo stadio, davanti a decine di persone.

L’arresto di Stefano Argentino, il sospettato dell’omicidio

Nella notte, i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell’indagato emesso dalla Procura. Il ragazzo sospettato dell’omicidio di Sara Campanella e fermato dai carabinieri del comando provinciale di Messina è Stefano Argentino, 27enne, di Noto (SR), anche lui studente nella stessa facoltà della giovane. È stato rintracciato, con il supporto dei carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, in un’abitazione del suo paese. Il sospettato è stato preso dai militari dopo una vera e propria caccia all’uomo.

La ricostruzione dell’omicidio di Sara Campanella

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’indagato per l’omicidio dell’universitaria avrebbe seguito la giovane studentessa nei pressi del Policlinico, per poi percorrere insieme a lei un breve tratto di strada. Arrivati nei pressi del distributore di benzina, verosimilmente dopo una discussione, l’avrebbe accoltellata per poi allontanarsi velocemente.

Dagli accertamenti, il giovane era innamorato della ragazza senza essere corrisposto.