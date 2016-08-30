Arriva la 26^ Festa d’Autunno (Sagra delle Castagne)

Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la Festa D’Autunno (conosciuta anche come Sagra delle Castagne) giunta ormai alla XXVI edizione.

La manifestazione si svolgerà nei giorni 4,5 e 6 novembre nell’antico borgo di San Donato di Ninea (CS), incorniciato da monti maestosi, panorami incantevoli e soprattutto da immensi castagneti.

L’intera popolazione è già in fermento, pronta a ricevere i numerosi visitatori che giungono nel paesino calabrese in occasione della festa.

Ed è proprio l’accoglienza della comunità sandonatese, insieme alle bellezze del territorio ed ai prodotti tipici della gastronomia locale, a rendere unica la Sagra della Castagne di San Donato di Ninea.

Come ogni anno la Festa d’Autunno sarà una meravigliosa combinazione di cultura e gastronomia. Nei giorni della festa sarà infatti possibile visitare il suggestivo centro storico del paese, che per l’occasione sarà animato da gruppi folkloristici, musica etno-popolare, artisti di strada, cortei storici, e soprattutto da numerosi stand eno-gastronomici.

Anche questa volta sarà rispettata, pertanto, l’impostazione tradizionale della sagra, ormai ampiamente collaudata ed apprezzata, con largo spazio ai prodotti tipici del territorio, ai convegni, alle mostre e … a tante tante castagne.

Per info 098163011

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