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Arte e Design nella Personale del pittore Alessandro Allegra

Lo Store Riflessi della Azzarà mobili diventa una galleria d'arte: inaugurazione il 10 ottobre alle 20,30

08 Ottobre 2015 - 11:21 | di Vincenzo Comi

Alessandro Allegra, personale allo Store Riflessi della Azzarà mobili a Reggio Calabria

Lo “Store Riflessi ” della  Ditta  Azzarà  mobili , sito sul corso Garibaldi di Reggio Cal.- di fronte la sede della questura – si trasforma in una galleria d’arte, ospitando la personale del pittore Allegra Alessandro con inaugurazione il 10 ottobre alle ore 20,30.

Un connubio d’arte e design, pittura e styling  che abbinate insieme, hanno a che fare con le nostre emozioni e tendono ad esprimere significati simbolici  in un equilibrio di forma e funzioni.

La mostra sarà visitabile fino a giorno  17c.m. negli orari di apertura del negozio.

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