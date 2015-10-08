Arte e Design nella Personale del pittore Alessandro Allegra

Lo “Store Riflessi ” della Ditta Azzarà mobili , sito sul corso Garibaldi di Reggio Cal.- di fronte la sede della questura – si trasforma in una galleria d’arte, ospitando la personale del pittore Allegra Alessandro con inaugurazione il 10 ottobre alle ore 20,30.

Un connubio d’arte e design, pittura e styling che abbinate insieme, hanno a che fare con le nostre emozioni e tendono ad esprimere significati simbolici in un equilibrio di forma e funzioni.

La mostra sarà visitabile fino a giorno 17c.m. negli orari di apertura del negozio.