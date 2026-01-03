‘Arte eretica’: a Reggio un appuntamento con gli artisti che hanno sfidato la morale

Cosa hanno in comune Frida Kahlo, Caravaggio e Moana Pozzi? Hanno creato nuovi canoni estetici sfidando la morale. I dettagli sullo spettacolo che li vedrà protagonisti

Frida Kahlo, Caravaggio e Moana Pozzi: tre artisti che hanno cambiato il modo di interpretare l’arte e la natura, ognuno con un’impronta eretica per il suo tempo. Loro non solo hanno creato nuovi canoni estetici, ma li hanno anche vissuti nella vita quotidiana, incarnando un’estetica che sfida la morale dominante. Sono questi tre personaggi straordinari a essere messi in scena dai B.A.C., collettivo artistico che porta in scena lo spettacolo “Arte Eretica“, venerdì 9 gennaio 2026, al Circolo Reggio Sud alle ore 19:00.

Un recital immersivo tra narrazione, musica e live art

“Arte Eretica” è un recital immersivo che unisce diverse forme artistiche in un unico formato originale. La performance, scritta e interpretata da Serena Cara, è arricchita dalla musica dal vivo di Antonio Barresi e da un’animazione digitale firmata da Pietro Adorato. Questo connubio di narrazione, musica e arte visiva crea un’esperienza unica e coinvolgente, dove l’arte non è solo raccontata, ma vissuta in tempo reale attraverso il disegno, la musica e l’interazione con il pubblico.

Lo spettacolo non si limita a spiegare: le parole cercano di trasmettere emozioni, evocando aneddoti storici e riflessioni su questi tre artisti, che hanno rotto le convenzioni e tracciato nuove strade per l’arte e la vita stessa. Con una narrazione che evita ogni appiattimento, l’evento promette un’esperienza che celebra la bellezza e l’audacia di questi iconoclasti attraverso il filtro di un’artisticità immersiva.