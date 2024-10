‘ArtistixRiace’, maxi petizione di cantanti e gruppi per Mimmo Lucano

In una delle sue frasi del Galileo Bertolt Brecht diceva che il destino di una patria che ha bisogno di eroi è quello della sventura. In questi tempi di sventura, eppure, il vento continua a non posarsi.

L’obiettivo di ArtistixRiace non nasce per creare nuovi eroi ma per difendere il concetto di umanità, di accoglienza e tolleranza di cui è piena la nostra costituzione e la nostra tradizione. Come appare nel manifesto:

“È stato il vento” è la frase che Mimmo Lucano ha pronunciato quando nel 1998 la prima imbarcazione carica di curdi è approdata sulle coste di Riace. È stato il vento, a portarli in quelle acque, prima di allora conosciute solo per il ritrovamento dei famosi Bronzi.

“È stato il vento – Artisti per Riace” è un manifesto, semplice, quasi scarno, poche parole a testimoniare la solidarietà nei confronti di un modello che è stato più volte elogiato e che ha cambiato il volto di una piccola cittadina della Calabria indicando un percorso diverso e possibile per l’accoglienza.

La petizione è possibile sottoscriverla direttamente sul sito, qui.

Hanno già aderito: Afterhours, Andrea Laszlo, Any Other, Bandabardò, Brunori Sas, Caparezza, Carmen Consoli, Colapesce, Colle Der Fomento, Cosmo, Daniele Silvestri, Danilo Sacco, Delta V, Dimartino, Diodato, Dj Craim, Dorso, Ensi, Erica Mou, Eugenio Finardi, Eva Pevarello, Fadi, Fiorella Mannoia, Frankie Hi Nrg, Ghemon, Giardini Di Miro’, Giuliano Dottori, Giuliano Sangiorgi, Go Dugong, Irene Grandi, Kaos One, Laago!, La Municipàl, Levante, Luca Barbarossa, Makai, Mannarino, Manuel Agnelli, Maria Antonietta, Marina Rei, Max Gazzè, Mirkoeilcane, Negrita, Niccolò Fabi, Piero Pelù, Renato Caruso, Roberto Vecchioni, Rodrigo D’erasmo, Roy Paci, Samuele Bersani, Subsonica, Thegiornalisti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Verano, Vinicio Capossela, Willie Peyote, Ylenia Lucisano.