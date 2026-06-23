ASC, calcio a 11 Amatori Over 35: Hammers campione regionale

L’Hammers di Catanzaro per il terzo anno consecutivo ha conquistato il titolo di campione regionale A.S.C. di calcio A11 amatori over 35 battendo in finale per tre reti ad uno, dopo i tempi supplementari, il San Pietro calcio 2010 di Reggio Calabria. Le fasi finali regionali per la conquista del titolo hanno avuto luogo da venerdì 19 a domenica 21 giugno u.s. sul terreno di gioco dello Stadio Stefano Rizzo di Rossano (CS), dove le migliori squadre calabresi A.S.C. di calcio A11 amatori over 35, vincitrici dei tre gironi, si sono date sportivamente battaglia in un contesto meteorologico tipicamente estivo e sotto un sole cocente. Non inganni il risultato, è stata una partita in bilico fino all’ultimo minuto dei tempi supplementari, infatti la rete che ha praticamente chiuso l’incontro è stata siglata da Dennys Pironaci allo scadere.

Grande soddisfazione per la vittoria a fine gara da parte della squadra, dello staff tecnico dell’Hammers, capitanato da mister Sergio De Siena e dalla dirigenza con in testa il presidente Tonino Pironaci.

In tribuna anche il Presidente Regionale del C.O.N.I. Calabria Dr. Tino Scopelliti, che nei programmi doveva presenziare alle premiazioni, ma per il protrarsi dell’incontro (la disputa dei tempi supplementari), ha dovuto anzitempo abbandonare lo stadio per impegni istituzionali.

Riconoscimenti sono stati assegnati ai calciatori, tutti facenti parte del roster dell’Hammers, Davide Mirabelli, come miglior portiere, Alessandro Sinopoli e Dennys Pironaci, come migliori realizzatori ed al presidente del San Pietro Calcio 2010 Franco Gallo, come premio sportività.

Una nota di merito al settore Arbitrale A.S.C. della manifestazione formato da Francesco Torcasio, Francesco Luvarà, Pietro Milia, Niccolò Di Cello, Francesco Pizzi, Giovanni Belmonte e Luigi Mastroianni, che hanno diretto gli incontri in programma con grande professionalità e senso sportivo, un settore che da sempre prova, in ogni occasione di serietà ed attaccamento al ruolo.

Tre giorni sportivamente intensi sul campo di gara, ma di contro da segnalare la location, il RESORT FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA di Rossano (CS), dove tutte le Squadre, l’Organizzazione, lo Staff, il Settore Tecnico ed Arbitrale sono stati ospitati, con momenti di aggregazione e buonumore, che hanno mitigato l’impegno sportivo nei momenti di relax e di svago.

Il San Pietro Calcio 2010 di mister Domenico Chirico e del presedente Franco Gallo, ha dimostrato, alla prima partecipazione ad una finale regionale A.S.C., di essere una squadra con un organico competitivo e dal tasso tecnico elevato. invece terzo incomodo ai nastri di partenza la Nuova Soverato Amici di Peppe Teti, squadra tanto cara al presidente Gerardo Corapi, non è stata molto fortunata, complice le condizioni fisiche precarie di alcuni uomini del proprio roster, soprattutto a centrocampo, dove alcuni giocatori hanno reso meno di quanto desiderato.

Comunque l’Hammers ed il San Pietro Calcio 2010 si ritroveranno alle finali nazionali A.S.C. dal 4 ad 5 settembre p.v. a Misano Adriatico, entrambi hanno la possibilità di partecipazione, la prima in qualità di detentrice del titolo conquistato lo scorso anno e quindi partecipante di diritto, dovendo difendere il primato, la seconda in quanto finalista regionale A.S.C. calabrese.

Appuntamento quindi a Misano a settembre sperando che le squadre calabresi possano essere protagoniste riportando il titolo di campione italiano A.S.C. ancora una volta nella nostra regione.