ASC: partito il countdown per il IX Weekend di sport, benessere e relax

Mancano esattamente due mesi al week end di sport e wellness presso il Serene Resort (Steccato di Cutro), pronto ad accogliere per il secondo anno consecutivo migliaia di sportivi ed appassionati in una full immersion di divertimento ed attività sportive tra indoor cycling circuit, yoga, pilates, strong, fit&boxe, danza sportiva, danza caraibica, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, zouk, padel, calcio, danze coreografiche, calisthenics, corpo libero, danze popolari, scienza della felicità, terapie energetiche ed olistiche seguite da istruttori esperti e qualificati.

Tutte le attività saranno presentate durante la Rubrica di Michelangelo Marino “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina Facebook ASC Reggio Calabria, che settimanalmente ospiterà i protagonisti assoluti dell’evento, che si preannunzia un ennesimo successo, ossia gli istruttori delle varie discipline sportive e dei Tornei di Padel e Calcio che vedranno impegnate diverse società sportive calcistiche provenienti dalla Calabria, Sicilia, Campania, Puglia e dal Lazio.

Fuori i primi nomi dei tecnici coinvolti nella IX Edizione ASC Swell: Marika Tegano pilates, Giuseppe Fragomeni Yoga e pilates, Iolanda Chindamo pilates, Michelangelo Marino Scienza della felicità e terapie del benessere, Augusta Ricciardi pilates, Roberto Tripodi Calisthenics, Joe e Pina danze popolari, Rocco de Lorenzo Zumba e Acqua Fitness, Pasquale Laurendi e Mimma Familiari Indoor cycling, Domenic e Maria Zouk, Eugenia Galimi Social dance, Luis Capasso danze coreografiche, Roberta Minniti Zumba, Nicola Nava walking, Raffaele Ciotola karate e difesa personale, sono solo alcuni degli istruttori che condividendo da anni un obiettivo comune, con la loro passione hanno scritto una storia: lo Swell.

Grande soddisfazione inoltre, per la partecipazione all’evento per la prima volta del gruppo Fit&Boxe capitanata dal coordinatore Calabria e Sicilia Peppe Cascone, al quale si uniranno presenter nazionali come Andreas Bascietto, e istruttori del calibro di Pepè Chianese, Salvo Di Pasquale e Cristina Mistretta.

Particolare menzione quest’anno per il Maestro Filippo De Salvo, promotore con la FDS Pilates delle attività olistiche nel territorio e non solo, che sarà egregiamente sostituito dalla sua degna allieva Augusta Ricciardi, che con la sua passione continuerà gli insegnamenti del Maestro nel mondo del Pilates e delle scienze olistiche, consapevoli che Filippo sarà presente in ogni passo ed in ogni sorriso.

Un pensiero infine, è doveroso rivolgerli a Demetrio Errigo, anch’egli scomparso prematuramente,

istruttore tra i primi a credere nel progetto Swell e a renderlo, con il suo contributo, l’evento di respiro nazionale che oggi si afferma tra le manifestazioni più grandi del Sud Italia e sicuramente la più importante a livello sportivo per la regione Calabria.

Ma la novità assoluta della IX Edizione Swell è la partecipazione ad uno dei tornei di calcio giovanile più importante di Italia della S.S. Lazio, una delle società sportive professionistiche storiche e blasonate di Italia. Ed infatti, gareggerà con i suoi giovani talenti nelle diverse categorie di Piccoli Campioni, Primi calci A 6, Pulcini A6, Allievi A5, Juniores A5, Esordienti A9 e A5, Giovanissimi A 5 e A11 e ASC Piccole Pesti. Un palcoscenico ideale per i giovani talenti, per mettersi a confronto, crescere tecnicamente ed esperienzialmente sull’onda dello spirito sportivo e del fair play.

Manca poco, quindi, per partecipare alla IX Edizione ASC Swell in una location mozzafiato, circondata da un bosco di eucalipti e fronteggiata dal mare cristallino, con la formula All Inclusive comprendente l’accesso alle attività sportive, alloggio e pasti, così garantendo la partecipazione ad una esperienza completa nel mondo dello sport e del wellness.

Non fartelo raccontare, Vivilo!

Per informazioni e prenotazioni contattare SWELLSPORT@GMAIL.COM o 3281722070 oppure visitare www.ascsport.it o www.ascreggiocalabria.it oltre le pagine Facebook ed Instagram ascreggiocalabria e ascswell.