Calciomercato Marcello Cardona: ‘La Reggina non ha bisogno di rinforzarsi’

La felicità del presidente Marcello Cardona alla fine del match vinto dalla Reggina sull’ostico campo dell’Ascoli. Un passaggio significativo sul calciomercato:

“Non era semplice, Ascoli è un campo complicato, noi continuiamo a giocare con un piglio importante. Vittoria strameritata ed anche nel primo tempo qualche episodio poteva girare a nostro favore. Grande girone di andata, ci riposiamo, siamo tutti contenti e soddisfatti, ma mancano ancora 19 partite. Ci siamo dati dei punti di riferimento per fare delle valutazioni. La Reggina non ha bisogno di rinforzarsi, ma di individuare qualora ce ne fosse bisogno e se lo chiedono il mister ed il Ds di qualche ritocco. Abbiamo l’attacco più prolifico, siamo dove siamo. Se manteniamo questa media saremo felici, sereni. Adesso più che mai i piedi vanno tenuti piantati a terra, festeggiamo l’anno nuovo e rimaniamo umili. La Reggina guarda ogni cosa con serietà, il girone di ritorno sarà più complicato e verranno fuori le squadre della bassa classifica. Speriamo di chiudere il campionato così come quest andata…”.