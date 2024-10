Calciomercato Reggina: ruolo per ruolo, le dichiarazioni del Ds Taibi

A fine gara l’intervento ad Antenna Febea del Ds della Reggina Massimo Taibi, prevalentemente sul calciomercato: “La Reggina ha un gruppo importante ed ha fatto un grande girone di andata.

“Il mercato? Le idee sono chiare ma qui non si devono fare danni, se c’è la possibilità di migliorare ne parlerò con Inzaghi e vedremo. Santander? Ci aspettavamo qualcosa di importante da lui, tre infortuni e cali di condizione non lo hanno fatto rendere e rallentato il suo recupero. Anche di lui ne parleremo con il tecnico. Il suo ingaggio? Se continuiamo a giocare così e vincere va benissimo. Santander e Obi per diversi motivi non hanno reso, vedremo se intervenire, ma valuteremo, ripeto, con Inzaghi. Fabbian via a gennaio? Impossibile, rimane qui al cento per cento. A fine gennaio Galabinov è arruolabile, qui c’è bisogno di tutti, gli attaccanti li abbiamo in organico. O li recuperiamo o dobbiamo prendere qualcuno. Pierozzi sarà squalificato, abbiamo visto Bouah, parleremo con il suo procuratore se il calciatore sente necessità di giocare di più. Ma ci sono Loiacono e Cionek che possono fare quel ruolo. I portieri? Ci confronteremo con il Bologna visto che Ravaglia adesso è secondo nelle gerarchie, se a lui sta bene ed anche alla società rossoblu, rimaniamo così altrimenti si interviene“.