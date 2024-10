Ascoli-Reggina: il dato definitivo dei tifosi amaranto presenti allo stadio

Anche questa volta la Reggina non sarà sola in trasferta. I numeri rispetto alla partita giocata contro la Cremonese sono decisamente diversi, ma per i calciatori è comunque importante gettare l’occhio verso il settore ospiti e notare che per la difficile trasferta di Ascoli avranno supporto dei propri tifosi. Sono 168 i biglietti venduti e siamo sicuri che anche in questa circostanza, pur essendo non tantissimi, i reggini si faranno sentire.

