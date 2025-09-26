Lieto fine (a tempo) per l’asilo Noi con i bambini. Nucera: ‘Pilastro per le famiglie. Auspichiamo diventi una realtà stabile’

Dopo mesi di incertezze, l’asilo nido “Noi con i Bambini” di San Roberto, che vede come ente capofila nella conduzione la Cooperativa Libero Nocera, ha finalmente ricevuto la buona notizia: la scuola rimarrà aperta anche per l’anno scolastico 2025/26. La notizia, che segna una svolta positiva per la comunità locale, è stata accolta con grande entusiasmo, grazie al reperimento di fondi che garantiranno la prosecuzione dell’attività educativa. Una misura eccezionale che conferma l’importanza del progetto che serve diversi comuni della vallata, che fino a pochi anni fa non disponeva di un servizio educativo di questo tipo.

Il progetto triennale dell’asilo, infatti, si sarebbe dovuto concludere a giugno di quest’anno, ma grazie alla disponibilità di economie residuali ed a ulteriori stanziamenti dedicati dall’Ambito Territoriale 14 e dallo stesso Comune di San Roberto, è stato possibile prolungarne la durata. L’importante novità riguarda anche le famiglie, che a partire da quest’anno dovranno contribuire con una retta sociale (bonus asilo) per garantire la conclusione dell’anno educativo, ma il servizio continuerà ad essere accessibile grazie a questa soluzione.

“Si è concluso un ciclo e ne inizia uno nuovo” ha dichiarato Ania Pitasi, direttrice dell’asilo nido. “Quest’anno accogliamo 19 bambini suddivisi su tre classi, seguendo il modello educativo B612, che ha già dato grandi risultati. Siamo felici di poter dare risposte concrete alle famiglie e, soprattutto, ai bambini, offrendo un servizio che è ormai fondamentale per la nostra comunità”.

Il modello educativo B612, ispirato alle più recenti evidenze scientifiche in ambito psicopedagogico, continua a essere il punto di riferimento per l’asilo nido, con l’obiettivo di garantire un percorso di crescita inclusivo e stimolante per ogni bambino, rispondendo in modo personalizzato ai bisogni educativi e affettivi.

Nell’annunciare la lieta notizia alle famiglie, il presidente della cooperativa, Gaetano Nucera, ringrazia il sindaco di San Roberto e tutti i primi cittadini dell’ambito 14, sottolineando l’importanza della struttura:

“L’asilo “Noi con i Bambini”, che ha già rappresentato un pilastro per le famiglie di San Roberto e dei comuni limitrofi, diventa, dunque, una risorsa sempre più imprescindibile. Non solo per il valore educativo, ma anche per il ruolo che riveste nella comunità, dove l’accesso a servizi di qualità come questo è essenziale per il benessere sociale”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del sindaco Antonino Micari: “La continuazione di questo progetto è una grande conquista per la nostra comunità. Grazie alla sinergia tra diversi enti siamo riusciti a garantirne la prosecuzione. Un segno concreto di come sia possibile lavorare insieme e bene, soprattutto per il futuro dei nostri bambini, dando loro le basi per crescere in un ambiente educativo e stimolante come “Noi con i bambini””.

La notizia dell’avvio di un nuovo anno scolastico presso l’asilo nido di San Roberto rappresenta una vera e propria vittoria per tutti, famiglie e istituzioni. La speranza è che questo risultato possa essere l’avvio di un’azione concertata, affinché la scuola diventi una realtà stabile per gli anni a venire.