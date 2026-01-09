Calabria, assaltano e fanno esplodere un bancomat: banditi in fuga

Nella notte, un violento assalto al bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Decollatura, in provincia di Catanzaro, ha scosso la tranquillità del piccolo comune. Intorno alle 2:45, un gruppo di persone non ancora identificate ha utilizzato un’esplosione per far saltare il bancomat. La tecnica impiegata, nota come “marmotta”, ha visto l’uso di un dispositivo riempito di polvere pirica, inserito nella bocchetta per l’erogazione dei soldi e fatto deflagrare a distanza.

Il bottino e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sono riusciti a portare via 200mila euro dal dispositivo automatico. Immediatamente dopo l’esplosione, i carabinieri sono intervenuti sul posto, avviando le indagini per identificare i responsabili dell’atto criminoso.

Fonte: Ansa Calabria