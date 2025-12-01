Scene da film sul ponte di Bagnara: assalto a un portavalori – FOTO e VIDEO

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero bloccato l’accesso alla galleria posizionando chiodi sull’asfalto e incendiando alcune auto

Momenti di tensione sulla A2 del Mediterraneo. Pochi minuti fa un gruppo di rapinatori ha organizzato un assalto a un furgone portavalori all’altezza dello svincolo di Bagnara Calabra.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero bloccato l’accesso alla galleria posizionando chiodi sull’asfalto e incendiando alcune auto all’ingresso del tunnel, impedendo così il transito dei veicoli.

Traffico paralizzato e lunghe code.

La circolazione è completamente ferma. Si registrano code e disagi. Gli automobilisti sono bloccati in attesa degli interventi di soccorso.

Sul posto sono presenti la Polizia e le altre forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nella ricostruzione della dinamica.

La situazione è ancora in evoluzione. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sull’esito dell’assalto o sulla presenza di feriti. Seguiranno aggiornamenti.