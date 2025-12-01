Assalto al portavalori, autostrada chiusa: la situazione e l’aggiornamento sulla viabilità

Centinaia le macchine ferme lungo l’autostrada del Mediterraneo, all’altezza di Bagnara, a causa dell’assalto a un portavalori da parte di alcuni banditi che ha paralizzato numerosissimi cittadini in viaggio questa mattina.

Agenti della Polizia di Stato, personale Anas e Vigili del Fuoco sono impegnati in questi minuti alla messa in sicurezza dell’intera area ma l’attesa per il rientro a casa, per i moltissimi automobilisti in coda, sarà ancora lunga.

Escluso il proseguimento della marcia verso nord, lungo l’autostrada, a causa delle indagini in corso e della messa in sicurezza del lungo tratto interessato dalla rapina, secondo quanto raccolto, si procederà alla lenta inversione di marcia nella stessa carreggiata, per poi uscire allo svincolo di Scilla.

Le operazioni di ripristino della viabilità dureranno almeno un paio d’ore e impegneranno le forze dell’ordine per l’intera mattinata.

“Un agente ci ha informato che le attività saranno ancora molto lunghe finché sblocchino la strada – dichiara un’automobilista – Devono ancora arrivare i tecnici a verificare lo stato dell’asfalto. Speriamo ci facciano rientrare presto a casa”.

L’intera area è stata isolata ed è presidiata dalle forze dell’ordine.