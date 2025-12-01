Assalto al portavalori sulla A2, la testimonianza: ‘Prima i chiodi, poi i colpi di mitraglietta…’

Tutto bloccato. A seguito dell’assalto a un portavalori sull’autostrada del Mediterraneo, centinaia di automobilisti attendono pazientemente l’evolversi della situazione.

Una settantina gli agenti in azione in questi minuti lungo l’A2, all’altezza di Bagnara. C’è chi raccoglie i chiodi lasciati lungo la carreggiata dai banditi per bloccare le auto in transito, chi si occupa della messa in sicurezza dell’area e chi tenta di tranquillizzare i tanti automobilisti bloccati.

“Stavo percorrendo l’autostrada in direzione nord, per recarmi a lavoro – racconta uno degli automobilisti ai nostri microfoni – Ad un tratto ho forato improvvisamente le ruote, senza inizialmente comprenderne il motivo, dopo aver arrestato la marcia ho visto davanti a me due auto di traverso in fiamme. Sono sceso immediatamente dall’auto per dirigermi verso le auto e provare a prestare soccorso ma ho sentito numerosi colpi di arma da fuoco e poi un forte boato. E’ stato tutto così veloce. Un carabiniere fuori servizio mi è venuto incontro tranquillizzandomi”.

Questo il racconto e la testimonianza di un operaio che si stava recando a lavoro di prima mattina.

Erano le 6:42. Da oltre tre ore, centinaia di automobilisti sono in attesa di capire quando potranno muoversi per rientrare a casa. Secondo quanto raccolto, l’attesa sarà ancora lunga. Probabile che la marcia verrà invertita verso sud, essendo le attività di indagine ancora in corso. Sul posto presente anche il magistrato di turno.