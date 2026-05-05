Perchè Matt Rizzetta è stato associato alla Reggina. Lo spiega lui stesso a CityNow

Tra notizie e smentite, Matt Rizzetta, attuale presidente del Campobasso, guadagna i titoli principali in queste ultime ore, per quello che riguarda possibili trattative sulla cessione della Reggina. Dopo aver riportato le sue dichiarazioni ufficiali nelle quali l’italoamericano si tira fuori da qualsiasi tipo di discorso, lo abbiamo interpellato anche per capire quale fosse il nesso tra lui e l’eventuale acquisizione del club amaranto:

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Perchè il suo nome è stato accostato alla Reggina?

“Un fondo USA mi ha chiesto se fossi interessato a farmi coinvolgere in un progetto importante per la Reggina. Ho risposto che sono molto legato alla Calabria e alla provincia di Reggio, ma sono già impegnato e troppo legato al Campobasso per lasciare. Non so se ha seguito la vicenda, ma quattro anni fa ho rilevato la società dall’Eccellenza, poi abbiamo vinto due campionati e in questa stagione siamo arrivati quarti. Siamo concentrati sui playoff e vogliamo salire in B nei prossimi anni.

Discorso del fondo chiuso a prescindere dalla sua decisione?

“Non so quali siano le loro intenzioni, ma per quanto mi riguarda non posso dedicarmi alla questione che mi è stata sottoposta, perchè come le ho detto sono impegnato con il Campobasso e stiamo per fare i play off”.

Aggiungiamo che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità su altri fronti, insistenti sono le voci di una trattativa ben avviata con imprenditori romani.