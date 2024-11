AssapoRagionando 2024: enogastronomia e tradizione calabrese in primo piano

Illustrata nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta alla Cittadella regionale a Catanzaro e alla quale è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la XXIV edizione di AssapoRagionando, la kermesse che valorizza l’enogastronomia calabrese, puntando non solo sull’esclusività dei prodotti tipici ma promuovendo la qualità e l’eccellenza anche dell’artigianato di casa nostra.

La storia della nascita di AssapoRagionando è stata ripercorsa dal direttore e organizzatore del festival, Alex Franzisi.

L’evento, nato nel 2001 per riprendere la Fiera di Acri, è patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Arsac, dalla Provincia di Cosenza, dai Comuni di Cosenza e Mendicino, dalla Camera di Commercio della città bruzia e da Automobile Club Cosenza, oltre a vantare la presenza di numerosi partner, tra cui il CNR e Cosenza Super Food.

“Si tratta di una manifestazione di grande rilievo, di grande interesse- ha affermato l’assessore Gallo – nella quale c’è confronto, nella quale c’è qualità, perché anche la comunicazione e la promozione possono e devono essere fatte con qualità. È possibile raccontare quanto in questi anni sia cresciuta la qualità delle produzioni nel settore agricolo e agroalimentare e credo che in questo momento di effervescenza e di entusiasmo che c’è in Calabria, sia la manifestazione giusta”.