Reggio, l’Ordine dei Medici celebra l’Assemblea annuale: premiati i colleghi con 50, 60 e 70 anni di laurea

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria ha riunito domenica scorsa i suoi iscritti all’auditorium dell’Ente in occasione dell’assemblea annuale. Un appuntamento significativo che segna l’avvio della nuova consiliatura ordinistica 2025-2028, sotto la presidenza del dottore Pasquale Veneziano, e che ha visto l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio preventivo per il 2025.

Un momento di emozione: i medici premiati per 50, 60 e 70 anni di laurea

L’incontro è stato anche l’occasione per celebrare decine di medici che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni dal conseguimento della laurea. Particolarmente toccante il riconoscimento assegnato a Maria Muscari Tomaioli, medico con 70 anni di laurea, “una vera pioniera”, come sottolineato dal presidente Veneziano, “considerando che 70 anni fa diventare medico per una donna era un’impresa eccezionale”.

Veneziano: “Ritrovare l’orgoglio e l’etica nella professione medica”

Il presidente Pasquale Veneziano ha espresso soddisfazione per l’assemblea: “Una giornata intensa e ricca di significato. Ringrazio i colleghi che hanno concluso il loro percorso nel Consiglio e auguro buon lavoro ai nuovi componenti. Questa occasione ha permesso a tanti professionisti di ritrovarsi, condividere esperienze e valori, e trasmettere messaggi di grande valore ai giovani colleghi. La nostra missione resta quella di recuperare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, oggi minato da un eccesso di burocrazia e da episodi di aggressione”.

Tescione: “L’Ordine sia collante tra società e istituzioni”

Il dottore Marco Tescione, neosegretario dell’Ordine, ha sottolineato il valore istituzionale dell’incontro: “L’approvazione del bilancio e l’aggiornamento delle linee strategiche ci permettono di ripartire con nuovo slancio. Il mio ruolo sarà quello di dare un indirizzo condiviso e utile per tutte le commissioni, i consulenti e i collaboratori. L’Ordine deve essere presente nel dibattito sulla sanità e sulla nascente Facoltà di Medicina a Reggio Calabria, e contribuire concretamente al miglioramento delle strutture ospedaliere”.

Porcino: “Conti in attivo, attenzione alla sostenibilità”

Il tesoriere Bruno Porcino ha evidenziato il risultato positivo del bilancio: “Chiudiamo con un attivo di 150.000 euro rispetto al 2023. Un risultato ottenuto anche grazie a interventi di efficienza energetica come l’installazione del fotovoltaico e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Tutto questo conferma che lavoriamo in sinergia e senza sprechi”.

Vadalà: “Un nuovo inizio per l’Albo Odontoiatri”

Il dottore Teodoro Vadalà, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), ha voluto ringraziare il past-president Filippo Frattima per l’impegno profuso negli anni precedenti e ha augurato buon lavoro alla nuova CAO per il prossimo triennio.

Nociti: “Una professione nobile, esempio per i giovani”

Il vicepresidente Vincenzo Nociti ha concluso con un messaggio di fiducia: “Questa giornata è stata importante non solo per gli adempimenti, ma anche per il valore simbolico dei riconoscimenti. I medici premiati hanno dato tutto per la collettività e offrono un grande esempio alle nuove generazioni. È con questa passione che si affrontano le difficoltà e si costruisce un futuro fatto di servizio e umanità”.

Elenco medici chirurghi premiati

50 anni di laurea:

Vincenzo Amalfi, Giuseppe Salvatore Arcadi, Giovanni Giuseppe Basile Rognetta, Fedele Giuseppe Belcastro, Giovanni Calafiore, Fortunato Campisi Frascà, Giovanna Maria Rita Campolo, Vincenza Candela, Giuseppa Alessandra Cannatà, Carmelo Caruso, Vincenzo Cimino, Antonino Coco, Pietro Armando Crinò, Marisa Liana Cristiano, Luigi Rubens Curia, Mirella Cuzzola, Vincenzo Cuzzola, Giuseppe Doldo, Domenico Durante, Giuseppa Anna Festa, Domenico Filocamo, Vincenza Furfari, Antonino Furnari, Bruno Galletta, Francesco Gangemi, Giuseppe Maria Grenci, Irene Guarneri, Paolo Mario Ientile, Giuseppe Ierace, Claudio Iero, Salvatore Leonardo, Francesco Antono Liconti, Teodoro Ligato, Maria Fortunata Malara, Giovanni Manglaviti, Filippo Meduri, Nina Maria Miceli, Vincenza Minniti, Paolo Mobrici, Cosimo Morabito, Gabriele Napolitano, Antonino Nucera, Silvana Ocello, Cristofara Ondino, Sebastiano Pasquale, Rocco Mario Polimeni, Antonio Repaci, Antonio Giovanni Russo, Roberto Sergio Russo, Domenico Salnitro, Gianluigi Scaffidi Ingiona, Pietro Schirripa, Paolo Scudo, Demetrio Sergi, Domenico Siclari, Antonino Sofi, Demetrio Spagna, Giovanni Travia, Roberto Trunfio, Caterina Valastro, Antonino Violante, Dario Vitellaro, Angelo Zumbo.

60 anni di laurea:

Francesco Antico, Antonino Attinà, Domenico Campolo, Nicola D’Andrea, Giuseppe Furina, Giovanni Galasso, Giuseppe Giovannella, Francesco Iacopino, Rocco Idone, Arturo Occhiuto, Alberto Orlando, Andrea Panella, Mario Petea, Alfredo Benito Postorino, Pietro Simonetta.

70 anni di laurea:

Maria Muscari Tomaioli.