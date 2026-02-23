Assemblea annuale AVIS, Versace: ‘Donazione come gesto di solidarietà e atto di responsabilità’

“Il valore della donazione del sangue non si misura solo come gesto di solidarietà, ma si traduce in un atto di responsabilità, il cui alto senso civico ci viene restituito, ogni giorno, dall’instancabile sforzo di una realtà storica di volontariato, qual è l’AVIS di Reggio Calabria”- sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, intervenuto all’ Assemblea annuale dell’AVIS comunale, svoltasi all’hotel Excelsior.

“La donazione del sangue purtroppo vive costantemente fasi emergenziali, per questo – ha sottolineato il Sindaco facente funzioni – la promozione e la valorizzazione della cultura della donazione, sono certo, possano fare la differenza rispetto alle criticità che gli operatori sanitari riscontrano nel far fronte a tutte le esigenze che arrivano nei reparti dei nostri ospedali. L’autosufficienza di sangue, che è un aspetto che riguarda direttamente tutte quelle che sono le terapie salvavita, rappresenta un obiettivo strategico non solo per il nostro sistema sanitario locale, ma anche per la salute della nostra comunità”.