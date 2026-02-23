Avis OdV Reggio, Battaglia: ‘Donazione gesto etico, nel suo significato più autentico’

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia ha partecipato all’hotel Excelsior, al convegno dal titolo “Il valore etico della donazione”. L’iniziativa si è svolta dopo l’assemblea dei soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, come momento di riflessione e approfondimento sui temi legati alla donazione di sangue. Il convegno è stato presentato e moderato da Myriam Calipari e Mimmo Nisticò, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario dell’Avis comunale OdV reggina.

All’evento c’era anche la presidente provinciale Vanna Micalizzi. A relazionare sul tema è stato il giornalista vaticanista del Tg2-Rai, già responsabile della redazione Esteri dal 2002 al 2014, Enzo Romeo.

«La donazione del sangue è, prima di tutto, un gesto etico nel suo significato più autentico» ha evidenziato Battaglia, nel portare al convegno i saluti dell’Amministrazione comunale. Battaglia «È giusto evidenziare l’importanza della donazione, come valore etico e valore di solidarietà che è sinonimo di cittadinanza attiva. Ogni donatore non è solo un individuo generoso: è un cittadino che si prende cura della comunità in cui vive. Il ruolo che Avis svolge nel territorio è un patrimonio collettivo».

Il sindaco f.f., ripensando all’attività portata avanti come consigliere regionale nelle passate legislature, ha ricordato il suo impegno per il rifinanziamento, per ulteriori tre anni, della legge regionale a favore dell’Associazione e ha definito il rapporto con Avis «fecondo e di grande vicinanza».

Battaglia ha dato merito ai tanti medici presenti del Grande ospedale metropolitano che «rappresenta un’eccellenza in campo trasfusionale ed ematologico».

E, infine, ha ringraziato gli allievi carabinieri per il sostegno e la generosa vicinanza ad Avis.