Assemblea regionale del Pd, Bevacqua: ‘Adesso si parta con un’azione dirompente sui territori’

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, intervenendo ieri durante l’Assemblea regionale del partito, oltre ad augurare buon lavoro a Maria Locanto eletta presidente e ai componenti

della direzione, ha evidenziato come la candidatura unica di Nicola Irto non sia stato un segnale di mancanza di confronto, ma di maturità di un gruppo dirigente calabrese che consente oggi una maggiore autonomia nelle scelte e autorevolezza nel rapporto con i partiti e la società calabrese.

“Questo momento di coesione – ha spiegato Bevacqua nel corso del suo intervento appassionato e più volte applaudito -, deve essere solo l’inizio di un impegno costante e forte per il nostro partito, che deve tornare ad essere il punto di riferimento per i cittadini della Calabria” e ha spronato Irto a mettere in campo “un’azione forte sui territori per scardinare schemi e logiche del passato che hanno ingessato il partito in questi anni”.

Ricordando anche a chi rivolge critiche sulle modalità di scelta della classe dirigente che: “l’unico partito contendibile in Italia è proprio il Pd per come l’elezione di Elly Schlein alla segreteria nazionale ha dimostrato”.

Il capogruppo, che è stato il principale artefice della riconferma del segretario Irto, ha poi sottolineato come il lavoro di costruzione di un’alternativa credibile e solida al governo di centrodestra debba partire

proprio dalla condivisione di idee e proposte concrete sui temi centrali per la Calabria: sanità, lavoro, mobilità e tutela delle aree interne.

“È un segnale assai positivo che i segretari regionali dei partiti di centrosinistra, di Italia Viva e Azione abbiano partecipato all’Assemblea. Ora il nostro impegno dovrà essere quello di alimentare questa sinergia nei prossimi giorni e settimane, per costruire insieme un fronte ampio e forte, che vada anche al di là dello schema classico dei partiti, in grado di opporsi alle politiche fallimentari del centrodestra. Sono certo che le prossime elezioni saranno il canale con il quale i calabresi decideranno di voltare pagina. Chi, come me, lavora a stretto contatto con il territorio sa che oramai il centrodestra non esiste e Occhiuto è forte solo sui social”.

Il capogruppo ha poi voluto ricordare a quanti continuano a volgere critiche sulla presunta assenza dell’opposizione in Regione che il lavoro del gruppo del Pd in Consiglio è stato continuo e incisivo.