Assemblea Pd Calabria, Letta elogia Irto: ‘Figura credibile e autorevole’

“Sarò presto in Calabria, al fianco del segretario Nicola Irto ed insieme a tutto il Partito Democratico per ridare a questa regione una nuova prospettiva politica sotto la guida dei nostri valori. Servirà l’impegno di tutti e ringrazio Nicola Irto per aver voluto cogliere questa sfida, ho molta fiducia nella sua capacità di dialogo e sintesi. Il Partito Democratico calabrese riparte da una figura credibile e autorevole”.