Reggio, mura greche e terme romane rivivono grazie a Inside

Dal 2018 Inside gestisce i siti archeologici di Reggio Calabria. Ipogeo, mura greche e terme romane sono tornate visitabili grazie ai volontari dell'associazione

Dal 2018, l’Associazione Culturale Inside si prende cura – con dedizione, competenza e spirito volontario – dei siti archeologici di Reggio Calabria, restituendo alla città e ai suoi visitatori un patrimonio per troppo tempo dimenticato.

L’Associazione, vincitrice dei bandi per la gestione, grazie al suo impegno rende fruibili luoghi di inestimabile valore storico e culturale, rimasti chiusi per anni. La riapertura dell’ipogeo, delle mura greche, delle terme romane e dell’odeion, resa possibile esclusivamente grazie a una gestione volontaria e indipendente, ha rappresentato un punto di svolta per la fruizione del patrimonio reggino.

Cultura come bene condiviso

In questi anni, migliaia di persone – tra turisti, cittadini, scuole e associazioni – hanno potuto visitare i siti, partecipare a percorsi guidati, attività didattiche, eventi culturali e iniziative di valorizzazione.

Il tutto, senza mai perdere di vista l’obiettivo che guida l’associazione sin dal primo giorno: rendere la cultura un bene condiviso, vivo, accessibile a tutti.

Resistere alle difficoltà e guardare al futuro

Nonostante le difficoltà logistiche, la scarsità di risorse e la mancanza di supporti istituzionali continuativi, Inside ha scelto di non fermarsi, lavorando in sinergia con il settore cultura del Comune di Reggio Calabria e credendo fortemente nella possibilità di riattivare un legame profondo tra la città e la sua storia.

La loro attività dimostra che una gestione partecipata, radicata nel territorio e mossa da autentica passione può fare la differenza.

Le parole di Vincenzo Maria Romeo

«La nostra è una scelta di responsabilità e di amore verso questa terra. Abbiamo deciso di non aspettare che le cose cambiassero dall’alto, ma di rimboccarci le maniche e agire. La cultura non può essere relegata a margine, né lasciata all’abbandono: è un diritto e un dovere di tutti» – dichiara Vincenzo Maria Romeo, presidente dell’Associazione Inside.

Il valore della condivisione secondo Elmar Elisabetta Marcianò

«Prendersi cura del patrimonio significa anche creare relazioni, riscoprire storie, coinvolgere le persone. L’arte e la cultura non sono elementi distanti dal quotidiano: sono strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro» – aggiunge Elmar Elisabetta Marcianò, responsabile arte e cultura dell’Associazione.

«Siamo convinti che la valorizzazione del patrimonio archeologico non sia solo conservazione, ma soprattutto cura, racconto e condivisione. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo, fianco a fianco con la comunità, perché crediamo che la cultura sia il motore del cambiamento e della rinascita».

“Invitiamo chiunque creda in questi valori a unirsi a noi, a sostenerci, a visitare i luoghi che raccontano la nostra storia. Perché il passato è un bene comune. E solo insieme possiamo garantirgli un futuro.” – conclude il presidente.

Associazione Culturale Inside:

per una cultura che unisce, racconta, resiste.

? L’ipogeo è aperto tutti i giorni (escluso il giovedì) dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 20:00.

? Per informazioni sui siti archeologici: 366 101 9145