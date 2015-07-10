Associazione Le Muse: ‘Il notturno… grande amore’

Domenica 12 luglio alle ore 21, presso Il Cortile de Le Muse di via San Giuseppe, 19, si terrà il “II NOTTURNO…Grande Amore”, manifestazione estiva che da anni vede la consegna del Premio a personaggi e personalità che tanto hanno dato alla Calabria proiettandosi nel panorama nazionale.

Un incontro, ancora una volta, che esalta l’arte del racconto commenta Giuseppe Livoti – presidente del sodalizio reggino, poiché tratteremo, storie e fatti attraverso vari momenti ed interviste.

Gli interventi e le testimonianze della serata

Inaugurerà la serata l’assessore all’ambiente, sport, salute, decoro e arredo urbano al Comune di Reggio Calabria il dott. Nino Zimbalatti, il quale parlerà della città che cambia e del senso del bello che la stessa deve mantenere con l’aiuto dei reggini “responsabili”.

Una Calabria da esaltare… con le testimonianze di Olivia Morabito presidente della Federazione Moda Italia Reggio Calabria, che è la più grande organizzazione del dettaglio dei settori abbigliamento che aderisce a “Confcommercio Imprese per l’Italia”, ed ancora l’intervento dello chef Filippo Cogliandro “cuoco di Motta San Giovanni” divenuto emblema della lotta al pizzo, il quale ricorderà la sua storia.

Per la creatività reggina un importante momento con la mostra delle composizioni che il make – up artist Francesco Cogliandro ed i suoi giovani allievi hanno realizzato, assemblaggi, in cui materiali poveri si uniscono ad elementi del contemporaneo, attraverso un messaggio da -ecologia del segno non contaminato-.

Ed ancora poesia visiva con la scrittrice Anna Lauria – referente Unesco; le interviste a giovanissime professionalità reggine Giulia De Fontes, Claudia Mallamace, Alessia Rei, Ludovica Cordova, Paola Toscano che racconteranno le loro storie per emergere in campo artistico.

La consegna del Premio Muse 2015

Momento clou della serata, sarà la consegna del prestigioso Premio Muse 2015 che dopo l’assegnazione domenica scorsa al presidente dell’Osservatorio sui Diritti de Minori Antonio Marziale, in questo II Notturno, toccherà a Giacomo Battaglia personalità del mondo dello spettacolo italiano che coniuga le sue radici reggine al senso di riscatto e di risveglio culturale del nostro Sud in questi ultimi anni.

Battaglia, intervistato da Livoti, farà memoria della sua vita, i suoi inizi, la sua biografia, svelando al pubblico aspetti umani, difficoltà e momenti esaltanti della sua professione, lui che da giovane nato nel quartiere di “Gebbione” ha riscosso e riscuote successi a livello nazionali tanto da essere stato uno dei comici di punta dello storico Bagaglino di Pier Francesco Pingitore.