ATAM cambio giorni apertura pomeridiana Front Office
Nuovi giorni di apertura pomeridiana per il front office del Terminal Bus di Largo Botteghelle, in vigore dal 13 marzo
09 Marzo 2017 - 12:15 | di Vincenzo Comi
A partire da lunedì 13 marzo cambiano i giorni di apertura pomeridiana del front office del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle:
il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Ciò al fine di uniformare le giornate di apertura degli uffici aziendali a quelli comunali.
Rimangono invariate, invece, le giornate di apertura in orario antimeridiano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
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