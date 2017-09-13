Consegnate due borse di studio ai figli dei dipendenti Atam più meritevoli e presentato il portale Sosta Facile per gli abbonamenti di sosta

Prosegue l’impegno di ATAM nei confronti degli studenti meritevoli, figli dei dipendenti, con il bando “Primi della Classe”, che quest’anno è alla sua II edizione. Iniziativa che si è conclusa stamattina con la cerimonia di consegna di due borse di studio destinate dall’azienda di trasporto reggina ai figli dei dipendenti più meritevoli nel corso dell’anno di scolastico 2016/2017. A ricevere l’assegno di 520 euro sono state: Nicolina Cuzzocrea e Alessandra Sinicropi.

La cerimonia e il nuovo portale Sosta Facile

Durante la cerimonia, tenutasi presso la Sala Conferenze del Terminal Bus di Largo Botteghelle, l’Amministratore Unico ha presentato il portale “Sosta Facile”.

Questo nuovo servizio si colloca nell’ambito del processo di miglioramenti dei servizi di ATAM SpA, finalizzato ad agevolare il rapporto con i clienti, in un’ottica di trasparenza dell’attività svolta, di costante miglioramento della qualità dei servizi e di ottimizzazione delle modalità di erogazione e fruizione dei medesimi, adeguandoli, quanto più possibile, alle esigenze dei cittadini.

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In sostanza dal prossimo 1° ottobre, attraverso la sezione “Sosta Facile” del sito web www.atam.rc.it, i clienti potranno compiere tutte le operazioni relative alla richiesta e al rinnovo degli abbonamenti di sosta.

Sarà sufficiente avere a disposizione un indirizzo email e la documentazione indicata in formato digitale.

Il nuovo servizio permetterà, quindi, di accellerare le operazioni senza recarsi in Azienda, ma usufruendo di una qualsiasi postazione internet.

Informazioni e orari dell’ufficio Front Office

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile recarsi presso l’ufficio Front Office di ATAM, sito presso il Terminal Bus di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00), scrivere una mail a sosta@atam-rc.it e consultare la pagina Facebook ufficiale @ATAM SpA.

ATAM ringrazia, vivamente, tutti i propri utenti, che, usufruendo di questa nuova modalità di accesso ai nostri servizi, perseguiranno insieme a noi l’obiettivo della semplificazione.