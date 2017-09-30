ATAM prosegue nel progetto di formazione e integrazione intrapreso negli ultimi anni.

La giornata di ieri è stata simbolica, da questo punto di vista, perché ha visto concludere ed iniziare due percorsi importanti: la fine di uno stage in materie ambientali e di sostenibilità di un giovane laureato e l’avvio di un percorso formativo con un migrante del progetto SPRAR “Approdi Mediterranei” del Comune di Villa San Giovanni, il cui ente gestore è l’ARCI di Reggio Calabria.

Le iniziative precedenti di ATAM

L’ azienda di trasporto reggina, non è nuova, ad iniziative simili. Infatti, solo nello scorso giugno si è concluso un percorso che ha interessato altri due ragazzi dello stesso SPRAR.

Ma copiose sono le attività di ATAM nel campo della formazione dei giovani tra cui: le numerose esperienze di stage con le Università, il progetto Erasmus + che vede coinvolti diversi studenti stranieri con diverse competenze, le convenzioni per i percorsi di “Alternanza Scuola – Lavoro” attive con numerosi Licei e Istituti di Istruzione Superiore dell’Area Metropolitana ed il recente coinvolgimento, da parte del settore dei servizi sociali del Comune di Reggio Calabria, nelle misure di sostegno per favorire l’inclusione sociale e lavorativa per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.