Francesco Perrelli è il nuovo amministratore unico di Atam SpA: ha ricevuto ufficialmente l'incarico dopo le dimissioni del professor Gatto dello scorso settembre

Nominato il nuovo amministratore unico di ATAM SpA, l’Azienda di Trasporto Pubblico dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di Francesco Perrelli, che ha ricevuto ufficialmente l’incarico questa mattina. Il collegio, riunitosi, ha dato il via libera alla nomina, che adesso diventa esecutiva.

Perrelli raccoglie il testimone dal prof. Gatto, nominato a fine 2013 dalla Terna Commissariale al Comune di Reggio Calabria e dimessosi lo scorso settembre.

“ATAM dovrà formulare opzioni strategiche che richiedono un impegno e un rischio pari a quelli che ho dovuto assumere per scongiurarne il fallimento. L’Azienda dovrà ridefinire il suo orizzonte e avanzare soluzioni coraggiose, coerenti con il Piano di Risanamento definito, senza pregiudicare un equilibrio economico/finanziario conquistato giorno per giorno”, le parole di Gatto nel momento delle dimissioni. Adesso si avvia una nuova fase, con Francesco Perrelli nuovo amministratore unico.