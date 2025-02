Reggio: 6 nuovi bus a metano per Atam, record di sostenibilità

L’azienda di trasporto pubblico di Reggio Calabria amplia ulteriormente il proprio parco mezzi, aggiungendo 6 nuovi autobus a metano. Un traguardo che, grazie a un finanziamento regionale, spinge Atam a compiere un altro passo verso la sostenibilità del trasporto pubblico locale.

Le 6 vetture di fabbricazione italiana, dotate di motorizzazione CNG (Gas Naturale Compresso) secondo la normativa Euro 6 step E, emettono meno di 60 mg/km di NOx e portano a un’autonomia di oltre 800 km, quasi il doppio rispetto ai tradizionali mezzi a gasolio. I MENARINI Citymood 10 CNG sono i primi autobus a metano nella storia di Atam, segnando una nuova sfida sul piano tecnologico per l’azienda, il cui parco mezzi presto supererà i 180 veicoli (compresi scuolabus), con un mix di alimentazioni diverse (tranne l’idrogeno).

I nuovi bus da 10,60 metri di lunghezza sono dotati di 4 bombole CNG in fibra di carbonio sul tetto e dispongono di sistemi di sicurezza all’avanguardia, offrendo 80 posti totali (19 seduti, 61 in piedi) e una pedana manuale per l’accesso delle persone in carrozzina.

Le reazioni

«La flotta di Atam si allarga e si rinnova ancora. La nostra azienda di trasporto pubblico può ormai vantare uno dei parchi mezzi più moderni d’Italia» – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà, rimarcando il passaggio dal rischio fallimento, alcuni anni fa, a un’azienda “in salute, moderna e dinamica” che adesso “dobbiamo esserne orgogliosi”.

Anche Giuseppe Basile, Amministratore Delegato di Atam SpA, ha evidenziato: «Crediamo fermamente che investire in nuovi mezzi, nuove tecnologie, innovazione, sicurezza e sostenibilità ambientale sia la via migliore per rilanciare il ruolo del trasporto pubblico, elevarne gli standard qualitativi e aumentare sempre più le quote di utenza».