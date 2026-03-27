Athletic Palermo – Reggina: trasferta vietata ai tifosi amaranto
Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Torrisi: le motivazioni
27 Marzo 2026 - 11:38 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica che, in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo (Prot. 48579/2026) e notificato dalle Autorità competenti, è stato disposto il divieto assoluto di vendita dei tagliandi di ingresso ai residenti nella provincia di Reggio Calabria, per la gara Athletic Club Palermo–Reggina 1914, valevole per il campionato di Serie D, in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio comunale/velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo.
Le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno adottato tale provvedimento per ragioni di tutela dell’ordine pubblico. La decisione è motivata, in particolare, dalla conformazione strutturale dell’impianto ospitante: la presenza di un’unica tribuna, infatti, non consente di adottare le necessarie misure logistico-organizzative per garantire l’adeguata separazione tra le due tifoserie.