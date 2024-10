Atleta reggina conquista medaglia d’oro disciplina “Flamenco”

Prestigioso riconoscimento dalla propria città per la brillante atleta Fatima Ranieri. La giovane reggina, reduce dalla medaglia d’oro conquistata nella disciplina “Flamenco” in occasione della “XV World Dance Olympiad Ido World Champoship Flamenco Mosca 2018”, è stata premiata a Palazzo San Giorgio dal Delegato allo Sport, Giovanni Latella, con una targa-ricordo riportante la seguente motivazione: “che con la sua performance ha dato onore allo sport italiano e reggino”.

Atleta del Club azzurro della F.I.D.S. (Federazione Italiana Danza Sportiva) e del team Royal Dance,

Fatima Ranieri vanta un curriculum di gran rilievo sportivo costellato dal raggiungimento di numerosi successi: campionessa italiana per l’anno 2015 e medaglia d’oro nelle discipline “Danza Classica” e “Modern Contemporary” ai Campionati Italiani 2015 F.I.D.S. di Rimini; medaglia d’argento ai Campionati Italiani Assoluti 2016 F.I.D.S. per la “Danza Classica”; campionessa italiana per l’anno 2017 e medaglia d’oro per il “Flamenco” e medaglia di bronzo per la “Danza Classica” ai Campionati Italiani e Assoluti F.I.D.S.; campionessa italiana per l’anno 2018 e medaglia d’oro per il “Flamenco” ai “Campionati Italiani” F.I.D.S.; medaglia d’argento per la “Danza Classica” ai Campionati Italiani Assoluti 2019 F.I.D.S. sempre a Rimini.

Fatima Ranieri è stata nominata membro “C.I.D.” (Consiglio Internazionale della Danza) Unesco e si è laureata con 110/110 e lode presso la “Leading Universal Division of Teaching” di Mantova ottenendo il titolo International Diploma di “Dance Professor” per i corsi di “Danza Classica e Moderna” per livelli avanzati. L’atleta reggina ha conseguito il diploma “C.S.E.N.” (Centro Sportivo Educativo Nazionale – Coni) nella qualità di Insegnante di “Danza Propedeutica” e “Danza Classica” e relativa iscrizione all’albo pubblico ed i diplomi “MIDAS” (Maestri Italiani di Danza Sportiva – Coni) di Maestro di Ballo nelle discipline “Danza Classica” e “Danza Contemporanea”.

Il suo percorso formativo è iniziato con lo studio della “Danza Classica” e negli anni successivi si è esteso alla “Danza Contemporanea”, al “Flamenco”, al “Lirical–jazz”, al “Tip-Tap” ed alla “Danza Moderna”.

Per molti anni ha frequentato “L’Accademia nazionale di danza” a Roma ed ha sostenuto gli esami presso la “Fondazione Marika Besobrasova” di Montecarlo. Come allieva dell’Accademia Nazionale di Danza (Roma) ha partecipato, fra l’altro, al “Concerto di Natale 2004” in Vaticano. L’intraprendente atleta reggina ha perfezionato i suoi studi e lavorato per alcuni anni a New York con la compagnia “Ajkun Ballet Theatre” esibendosi con la stessa negli spettacoli “Carmen”, “Romeo e Giulietta”, “Schiaccianoci”, “Cenerentola”, “Raymonda” e “Spartacus”, negli Stati Uniti e in Italia.

Con la “Compagnia nazionale dell’Opera” di Tirana (Albania) ha partecipato allo spettacolo “Raymonda “e “Spartacus”.

Ha lavorato con la compagnia di Danza “Balletto Lucano” di Calabrese esibendosi, durante il Festival “Corps à Corps” al teatro “Le Dansoir” di Karine Saporta di Parigi, nello spettacolo “Aspettando Rieti Danza Festival” al teatro “ Vespasiano” di Rieti e presso la chiesa “Madonna delle Virtù” all’interno dei “Sassi di Matera con coreografie del M° Giannalberto De Filippis. Ha lavorato con la compagnia di “Antonio Minini” di Teramo esibendosi nella produzione “Anna Bolena”. Ha inoltre lavorato con il M. Vittorio Biagi esibendosi nelle sue produzioni “T’Ammore” e “Belcanto” nei teatri “Sistina” di Roma, “Duse” di Bologna, “Teatro Nuovo G. Menotti” di Spoleto, “Acacia” di Napoli, “NY City Center” di New York e “Espace Pierre Cardin” di Parigi.

Negli ultimi anni si è esibita anche nella serata di Gala del “Milano Dance Expo 2010” con una coreografia del M. Marco Pelle e in occasione de “La Notte del Campidoglio IV Premio Internazionale EuroMediterraneo” a Roma. Ha ricevuto, nel 2008, una medaglia concessa dal Presidente del Senato per la migliore interpretazione coreografica in “Romeo e Giulietta” ed è stata premiata nel 2010 dall’associazione culturale “Anassilaos” di Reggio Calabria come giovane emergente e attualmente ne è responsabile del settore Danza.

Da alcuni anni collabora come insegnante di “Danza Classica”, “Danza Contemporanea” e “Flamenco” con alcune scuole di Roma e Reggio Calabria. Prossimamente, Fatima Ranieri sarà impegnata nel Campionato Italiano 2019 F.i.d.s. di Rimini con grandi possibilità di centrare i successi già ottenuti in passato.