Atletica: Riccardo Ferrara trionfa nel peso al ‘Meeting Estate’

Importante successo per Riccardo Ferrara alla “29ª edizione del Meeting Estate“, disputata al campo Coni di Castelnovo Ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Il pesista reggino, tesserato per il Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato il primo posto nella gara di getto del peso grazie a un lancio di 20,25 metri.

Alle sue spalle si è accesa una sfida serrata per gli altri gradini del podio. Vincenzo D’Agostino, dell’Avis Barletta, ha ottenuto la seconda posizione superando per appena un centimetro Lorenzo Del Gatto, anche lui atleta del Centro Sportivo Carabinieri.

Per Ferrara si tratta della seconda migliore prestazione della stagione. Il suo miglior risultato resta il 20,62 metri ottenuto a Pergine Valsugana.

Ferrara prepara i Campionati italiani assoluti

Dopo la lunga trasferta in Emilia, Riccardo Ferrara e il suo allenatore Franco Raneri faranno ritorno a Reggio Calabria per preparare i Campionati italiani assoluti, in programma il 25 e 26 luglio allo stadio “Luigi Ridolfi” di Firenze.

La preparazione continua, però, tra numerose difficoltà. Il lanciatore reggino non dispone di un impianto adeguato nel quale allenarsi con regolarità ed è spesso costretto a utilizzare la pedana del campo comunale di Gioia Tauro. Una situazione complessa per un atleta impegnato ai massimi livelli nazionali e vicino a un nuovo importante appuntamento internazionale.

Dal 10 al 16 agosto, infatti, Ferrara potrebbe partecipare ai Campionati Europei di Birmingham. La sua attuale posizione nel ranking continentale lo pone in corsa per una convocazione da parte della Federazione italiana di atletica leggera.