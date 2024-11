Attendiamoci Onlus presenta Beer Lab

Il BEER LAB è un laboratorio aperto a tutti gli appassionati di birra e soprattutto a chi vuole scoprire più da vicino come funziona un processo di produzione alimentare.

Il BEER LAB è parte del progetto FOOD LAB. Il nostro obiettivo con il FOOD LAB è quello di creare un evento aggregativo e formativo che possa avvicinare tutti gli appassionati del mondo alimentare e chimico, per impegnarsi nella creazione di prodotti di qualità ed innovativi e vivere momenti di condivisione.

La produzione della birra è un processo molto complesso che dura circa otte ore, costituito da molte fasi le quali sono assoggettate a variabili che, se non controllate, possono portare al fallimento della cotta. Oltre la passione ci vuole molta attenzione e un approfondito studio per far sì che da una cotta possa uscire una buona birra.

Siamo sempre più convinti che scendere in campo, producendo, come in questo caso, una bevanda con sapori ed aromi particolari, difficili da cogliere, possa essere uno strumento efficace per migliorare le competenze dei nostri ragazzi.

Ecco il programma

9:00 Inizio cotta

13:00 Pranzo [ Let’s share: tutti portiamo qualcosa da condividere ]

17:00 Fine cotta

Location – VILLAGGIO DEI GIOVANI

Via Gebbione a mare contrada ragaglioti | Reggio Calabria

Maps >>> http://goo.gl/wozeHg

Cos’è il VILLAGGIO DEI GIOVANI?

Nasce nel 2010 nella zona Sud di Reggio Calabria da un bene confiscato alla ‘ndrangheta.

La struttura, affidata ad Attendiamoci ONLUS, è stata rinnovata grazie alla manodopera gratuita di imprese locali e nazionali che condividono la mission dell’associazione.

Da allora il Villaggio ha ospitato centinaia di giovani e proposto iniziative di formazione, aggregazione, convivialità, musica, sport e tanto altro..

Per info > DOMENICO | +39 393 173 1847