Atti di vandalismo deturpano ancora Reggio. Falcomatà: “Ode all’ignorante”

di Eva Curatola – “Ode all’ignorante” titola l’ultimo post del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Facolmatà. Poche righe dal forte impatto dedicate a chi non ha ancora capito quanto sia importante prendersi cura della nostra città.

“Oh ignorante

Che per non saper che fare

Vai a imbrattar i muri del Lungomare

Per “segniar” la data

Non era più romantica una serenata?