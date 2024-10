Attilio Fontana riceve Klaus Davi: ‘Ama il Sud e la Calabria’

Klaus Davi, nato in Svizzera ma trapiantato a Milano da oltre trent’anni, città dove ha aperto un’impresa di comunicazione, è stato ricevuto ieri dal governatore della Lombardia Attilio Fontana nella sede della Regione in Piazza Città di Lombardia. L’occasione è stata la recente elezione del massmediologo milanese nel consiglio comunale di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, amministrazione dove non si eleggeva un sindaco da 11 anni. Presentando la sua lista, il comunicatore milanese ha fatto sì che si tornasse a votare. E, pur essendo stato battuto dall’infermiere Bruno Bartolo, è riuscito a entrare con ben quattro consiglieri nel comune aspromontano diventando il capo di una minoranza combattiva e che si fa sentire.

Ora Klaus è impegnato a incontrare istituzioni e aziende che possano aiutare a migliorare il percepito e investire sul territorio. Fontana ha giudicato “lodevole” l’impegno di Klaus Davi. «Il governatore conosce molto bene il sud e la Calabria e va pazzo per la ‘nduja, presto ci verrà a trovare – ha affermato Klaus Davi – non mi stupisce l’attenzione di Fontana per il territorio che rappresento. La stessa attenzione che ho trovato in Matteo Salvini. La Calabria è terra dell’accoglienza ma anche di emigrazione e i calabresi hanno dato un contributo determinante allo sviluppo del nord».