Intitolato al maestro Michele Raso l’auditorium del liceo “Rechichi” di Cinquefrondi

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’auditorium del Liceo musicale e coreutico “Rechichi” di Cinquefrondi al maestro Michele Raso, figura di riferimento per la crescita culturale, sociale e formativa del territorio.

Nel corso dell’iniziativa, cui era presente anche il sindaco di Cinquefrondi nonché consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Michele Conia, Versace ha sottolineato «il valore del percorso condiviso che ha portato al completamento dell’istituto», ricordando, fra le altre cose, «le difficoltà affrontate negli anni e il lavoro portato avanti insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, alle istituzioni locali e alla comunità scolastica».

«La realizzazione del liceo – ha sottolineato il sindaco facente funzioni – inaugurato lo scorso anno, ha rappresentato un passaggio fondamentale per offrire alla Piana un presidio culturale completo rispetto al quale, proprio il consigliere Michele Conia, ha svolto un ruolo determinante grazie ad un impegno costante verso la propria comunità».



Nel ricordare la figura del maestro Michele Raso, Carmelo Versace ne ha rimarcato «non solo il profilo professionale, ma anche quello umano di padre, marito e uomo di comunità capace di trasmettere valori, passione e visione alle nuove generazioni».

«L’intitolazione dell’auditorium – ha detto – rappresenta un gesto significativo per la famiglia e per il comprensorio, chiamato a custodire la memoria di chi ha dedicato tempo ed energie alla crescita culturale collettiva».

Il sindaco metropolitano facente funzioni ha evidenziato, infine, «la lungimiranza del maestro Raso nel promuovere la cultura come infrastruttura strategica, come ponte di cultura quale investimento fondamentale per il futuro».

La presenza del consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Michele Conia, ha rafforzato il significato istituzionale della giornata, confermando «l’impegno dell’Ente nel valorizzare i percorsi educativi e le figure che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita culturale dell’area metropolitana».

«Michele Raso – ha concluso Conia – ha rappresentato per Cinquefrondi molto più di un eccellente professionista. È stato guida, maestro di vita, custode di valori, riferimento morale e culturale per intere generazioni di musicisti e cittadini».